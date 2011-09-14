Польские власти завтра обсудят роль проекта «Одесса-Броды-Плоцк» для энергобезопасности страны

Варшава. Совет Национальной безопасности (RBN) Польши завтра на своем заседании в Варшаве обсудит роль проекта создания евразийского нефтетранспортного коридора «Одесса-Броды-Плоцк» для энергобезопасности страны.

Об этом УНИАН сообщили в среду в пресс-службе подчиненного Президенту Польши Бюро Национальной безопасности (BBN).

Согласно сообщению, участники RBN под председательством президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО намерены посвятить обсуждению этого вопроса около 1,5 часа.

Прес-секретарь BBN Йоанна КВАСНЕВСКА-ВРУБЕЛЬ не уточнила корреспонденту УНИАН, кто примет участие в завтрашнем заседании, отметив, что на это заседание традиционно приглашаются все участники совета. (В RBN входят самые высокопоставленные представители польской власти, среды которых, глава правительства, главы обоих палат парламента, министр иностранных дел и министр обороны - УНИАН).

"Завтра увидим, кто будет принимать участие", - сказала она.

По данным пресс-службы, Б.КОМОРОВСКИЙ и глава BBN Станислав КОЗЕЙ после заседания намерены провести пресс-конференцию.

Справка УНИАН. 23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта Евразийского нефтетранспортного коридора (АНТК). Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который дал бы возможность протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море к польскому Гданьску на побережье Балтийского моря.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля т.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.