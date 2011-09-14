Украина увеличила импорт газа на 73%

Украина в январе-июле 2011 года увеличила импорт природного газа по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 73,1%, или на 12,977 млрд. куб. м, — до 30,724 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

По данным Госстата, в отчетный период импортные поставки газа из Российской Федерации выросли на 62,1%, или на 11 млрд. куб. м,— до 28,711 млрд. куб. м.

В денежном выражении стоимость импортированного в январе-июле газа выросла в 1,8 раза — до 8,6 млрд. долл. Стоимость импортных поставок из России за 7 месяцев составила 8 млрд. долл.