Украина в январе-августе увеличила производство электроэнергии на 3,6%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-августе 2011 года увеличилось на 3,6%, или на 4,373 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-июлем 2010 года – до 126,588 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за 8 месяцев т.г. тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 11,8%, или на 5,855 млрд. кВт/ч, – до 55,367 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 0,2%, или 102,9 млн. кВт/ч, – до 57,804 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 4,3%, или 216,7 млн. кВт/ч, – до 5,217 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-августе т.г. сократили выработку электроэнергии на 18% – до 8,192 млрд. кВт/ч.

Также сообщается, что в августе т.г. выработка электроэнергии в ОЭС Украины выросла по сравнению с августом 2010 года на 1,4%, или 211,7 млрд. кВт/ч, – до 14,838 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2011 году увеличить производство электроэнергии на 3,7%, или 6,9 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 194,839 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины, по оперативным данным, в 2010 году увеличилось на 8,7%, или на 15,010 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 187,910 млрд. кВт/ч.