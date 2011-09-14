В Донецкой области передадут недра предпринимателям, чтобы решить проблему с «копанками»

Власти Донецкой области намерены передавать недра, в том числе запасы каменного угля, в пользование предпринимателям, чтобы упорядочить вопрос с местами незаконной добычи полезных ископаемых («копанками»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкого облсовета Андрей ФЕДОРУК после проведения очередной сессии областного совета.

Так он объяснил тот факт, что в ходе сессии были рассмотрены вопросы «о согласовании ходатайства о предоставлении недр в пользование» обществам с ограниченной ответственностью «Донбасс Майнинг», «Атлон» и др. «для добычи запасов каменного угля».

«Это один из первых шагов, чтобы как-то упорядочить на сегодняшний день вопрос с незаконными «копанками», - объяснил А. ФЕДОРУК. При этом он добавил, что «на сегодняшний день они («копанки») все закрыты и не работают, но среди них есть шахты, которые могли бы проводить свою работу в соответствии с документацией и по охране труда, и в соответствии с остальными нормами, которые регламентируют деятельность шахт».

Донецкий облсовет утвердил порядок предоставления недр области в пользование предпринимателей, и «это касается всех недр, которые находятся на территории региона», отметил А. ФЕДОРУК. По его словам, в настоящее время Донецкий областной совет рассматривает все предложения, которые поступают от субъектов предпринимательства, также отправляет на рассмотрение профильных управлений областной государственной администрации, получает от них заключение, и если заключение положительное, значит, вопрос включается в повестку дня сессии.

Отвечая на вопрос журналистов, насколько будет организован контроль за грамотным, рациональным использованием недр предпринимателями, глава облсовета сказал: «Этот новый порядок ужесточает контроль за использованием недр. Это касается и охраны труда, и рекультивации шахт и карьеров на землях, где ведутся работы. Я думаю, принятие такого решения должно положительно сказаться на охране природы в Донецкой области в целом».