Кабмин прогнозирует сокращение потребления газа в 2012 году на 3-4% - Клюев

Правительство Украины прогнозирует уменьшение внутреннего потребления природного газа в промышленности и коммунальном хозяйстве на 3 - 4% в 2012 году за счет внедрения энергосберегающих технологий и за счет замещения природного газа другими энергоносителями.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, представляя на заседании правительства проект Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013-2014 годы, сообщает его пресс-служба.

По словам А.КЛЮЕВА, в следующем году прогнозируется наращивание объемов добычи собственных энергоносителей. В первую очередь, такой рост будет обусловлен ростом производства готовой угольной продукции, что связано с увеличением спроса на угольную продукцию.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина увеличила потребление природного газа на 11,1%, или на 5,754 млрд. куб. м по сравнению с 2009 годом - до 57,647 млрд. куб. м.