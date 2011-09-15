Цена нефти продолжила падение

На мировых торгах в четверг, 15 сентября, цены на нефть продолжили падение на фоне статданных из США по коммерческим запасам сырья, а также ожиданиях статистики по объемам промышленного производства в августе текущего года.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,45 доллара, или на 0,51% - до 88,46 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,39 доллара, или на 0,35% - до 112,01 доллара за баррель.

Запасы нефти на складах США за неделю, завершившуюся 9 сентября, уменьшились на 6,7 миллиона баррелей, при этом запасы горючего и дистиллятов увеличились на 1,7 миллиона баррелей и 1,9 миллиона баррелей соответственно. Потребление горючего упало на 1,2% - до 8,85 миллиона баррелей в сутки, то есть самого низкого уровня с мая текущего года.

Объем розничных продаж в США в августе текущего года по сравнению с июлем не изменился, составив 389,5 миллиарда долларов. Таким образом, опубликованные данные оказались немного хуже прогнозов. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%, передает Bloomberg.