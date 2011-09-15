Еврокомиссия ополчилась на "Южный поток" и предупредила Россию...

16 сентября на инвестфоруме "Сочи-2011" "Газпром" намерен подписать соглашение с итальянской ENI, немецким Wintershall и французской EDF - иностранными участниками проекта South Stream по строительству газопровода из России в Европу по дну Черного моря. Акционерное соглашение означает "гарантию реализации проекта". Документ будет подписываться в присутствии премьера Владимира Путина, сообщает "Коммерсант".

Первая нитка "Южного потока" мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год должна быть запущена не позднее 2015 года, и глава "Газпрома" Алексей Миллер уверял, что проект будет идти строго по графику. Однако власти Европы начали беспрецедентное давление на участников российского проекта в пользу Nabucco - конкурирующего проекта. Москва на попытки давления ответила асимметрично.

Deutsche Welle во вторник опубликовала сделанные на прошлой неделе в Кельне заявления энергокомиссара ЕС Гюнтера Эттингера: он оценил South Stream как попытку русских предотвратить проект "Южного коридора", то есть доставку газа в Европу по маршруту в обход России: из Туркмении по дну Каспия в Азербайджан и далее через Турцию с использованием Транскаспийского газопровода (решение о его строительстве еще не принято) и газопровода Nabucco.

Гюнтер Эттингер предупредил Россию: если она и вправду считает, что South Stream "или какое-либо политическое давление на Ашхабад и Баку" заставят Европу отказаться от Транскаспийского газопровода и Nabucco, "лично я стану меньше доверять долгосрочным газовым контрактам и меньше верить в то, что газ не является политическим инструментом".

Он дал понять, что наращивать фактические закупки газа из России Европа будет готова лишь в том случае, если доля "Газпрома" на европейском энергорынке, а следовательно, и зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов упадут. Без строительства Транскаспийского газопровода это невозможно.

Эттингер подчеркнул, что лично он сомневается в том, что проект будет реализован: "уж больно дорого тянуть трубу по дну Черного моря". Подводная часть South Stream оценивается в 10 млрд евро, а весь проект - в 15,5 млрд. И если Nord Stream, строительство которого завершено, "стал частью европейской газовой инфраструктуры" и выведен из-под требований третьего энергопакета, South Stream не только не получил этих льгот, но ему их даже не обещали, передает newsru.com.