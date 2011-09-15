Польша и Чехия соединили свои газотранспортные системы

Варшава. Премьер-министр Польши Дональд ТУСК вместе с премьер-министром Чехии Петром НЕЧАСОМ 14 сентября торжественно открыли первый интерконнектор, соединяющий газотранспортные системы стран.

Как сообщила УНИАН пресс-служба польского правительства, Д.ТУСК назвал соединение ГТС двух входящих в Евросоюз стран «очередным шагом» для создания единого энергетического рынка европейского объединения.

Польский премьер отметил, что этот трубопровод также позволит минимизировать последствия возможных перебоев с поставками российского газа, которые имели место в 2009 году из-за спора РФ с Украиной о ценах и условиях поставок голубого топлива.

«Этот польско-чешский интерконнектор является знаком надежды, что газовые проблемы никогда уже не коснутся наших государств. По крайней мере, не так сильно, как несколько лет назад», - сказал Д.ТУСК.

Он добавил, что Польша рассчитывает на использование построенного коннектора для поставок газа LNG c польского терминала в Свиноуйшьче и газа из Норвегии.

Пресс-служба польского правительства сообщила, что мощности построенного газопровода составляют 0,5 млрд. кубометров газа в год и могут быть увеличены в перспективе до 2-3 млрд. кубометров.

Стоимость строительства 32-километрового интерконнектора, которое началось в 2009 году, составило около 27 млн. евро, половину из которых выделил Польше и Чехии Евросоюз.

Как сообщал УНИАН, российский «Газпром» в начале 2009 года почти на три недели перекрыл поставки газа через украинскую газотранспортную систему, что привело к сбоям в газоснабжении ряда стран Евросоюза.

Польша, которая вместе с Чехией входит в ЕС с 2004 года, после этого газового конфликта ускорила работы над диверсификацией газовых поставок, в частности, по достройке на Балтийском море терминала для поставок газа LNG.

Справка УНИАН. Польша ежегодно потребляет около 14 млрд. кубометров газа, около 75% которого импортирует: в основном из Российской Федерации.