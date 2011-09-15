Украина в апреле-июле импортировала 2 млрд. куб. м среднеазиатского газа

Химические активы Group DF Ostchem Holding в апреле-июле импортировали в Украину 2,013 млрд. куб. м природного газа из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Об этом свидетельствуют данные об импорте газа за в январь-июль, обнародованные Государственной службой статистики.

По данным Госстата, за отчетный период, в частности, из Казахстана импортировано 639,842 млн. куб. м газа на сумму 179,156 млн. долл., из Туркменистана – 668,523 млн. куб. м на сумму 187, 186 млн. долл., из Узбекистана – 704,322 млн. куб м на сумму 197,210 млн. долл..

Ранее бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, которому принадлежит Group DF, заявлял, что с апреля холдинг Ostchem начал прямой импорт среднеазиатского газа для своих химических предприятий в Украине в обход российского "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Ostchem Holding, по словам Д.ФИРТАША, закупает газ дешевле, чем "Нафтогаз".

Справка УНИАН. В Ostchem Group входят производители минеральных удобрений азотной группы компании "Ривнеазот" (Ривненская область), "Таджиказот" (Таджикистан) и "Нитроферт" (Эстония).

Кроме того, Д.ФИРТАШ напрямую контролирует крупных производителей минеральных удобрений - компанию "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская область), концерн "Стирол" (Горловка, Донецкая область) и "Азот" (Черкассы).