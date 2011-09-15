«Зангас-НГС» завершил строительство линейной части газопровода «Армянск-Джанкой»

Частное акционерное общество «Зангас-НГС» завершило работы по строительству линейной части магистрального газопровода высокого давления «Армянск-Джанкой» протяженностью 72,5 км.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Группы компаний Group DF.

По словам председателя правления ЧАО «Зангас-НГС» Александра ЕМЕЛИНА, проект вышел на завершающую стадию. «Кроме линейной части газопровода полностью выполнены работы по испытанию и осушке трубопровода, а также врезке 4 кранов для газопроводов-отводов на населенные пункты и один кран на подземное хранилище газа. Выполняются финальные работы по прокладке кабеля, энергообеспечению, благоустройству площадок, рекультивации земли. Компания планирует сдать объект до конца 2011 года» - сообщил А.ЕМЕЛИН.

«Когда трубопровод «Армянск-Джанкой» будет достроен, появится возможность транспортировать дополнительные объемы газа до 4,5 млрд. кубометров, увеличив объем поставок газа с материка на полуостров Крым в более чем два раза. Таким образом, трубопровод обеспечит энергетическую безопасность полуострова. Это большой шаг вперед для развития промышленности и газификации всего Крыма на многие годы вперед» - заявил А.ЕМЕЛИН.

ЧАО «Зангас-НГС» является генеральным подрядчиком ГК «Укртрансгаз» по строительству газопровода «Армянск-Джанкой» на условиях выполнения всего комплекса работ «под ключ», включая выполнение проектно-изыскательских работ.

Напомним, трубопровод «Армянск-Джанкой» является одним из самых масштабных инфраструктурных проектов в Крыму за последние 8 лет. Его общая стоимость, включая трубы, материалы и оборудование, составляет более 700 млн. грн. Необходимость его строительства возникла в связи с технологической изношенностью нынешнего магистрального трубопровода «Херсон-Симферополь», который был построен 40 лет назад и работает только на 50% своих возможностей. Из-за этого индивидуальные хозяйства и промышленные потребители полуострова испытывают дефицит поставок природного газа. По сравнению с газопроводом «Херсон-Симферополь» газопровод «Армянск-Джанкой» имеет в полтора раза больший диаметр и почти в два раза большее рабочее давление в 5,4 МПа. При сооружении трубопровода «Армянск-Джанкой» использовались новейшие инженерные решения. Речь идет о горизонтально-направленном бурении, которое позволяет прокладывать трубы под реками, дорогами, застройками и другими участками, где традиционный метод весьма затратный либо невозможен.

Технологическим преимуществом газопровода «Армянск-Джанкой» является то, что он может работать в реверсном режиме и быть использован для транспортировки газа на материк в случае разработки черноморских газовых месторождений. В Джанкое соединяются газопроводы "Джанкой - Феодосия - Керчь" и "Симферополь - Севастополь". «Армянск-Джанкой» соединит эти газопроводы с общей газотранспортной сетью, по которой газ собственной добычи может распределяться по всей территории Украины и на экспортные рынки.

Справка УНИАН. ЧАО «Зангас-НГС» является одним из лидеров строительства объектов нефтегазового комплекса в Украине. Предприятие основано в 1994 году на базе ВПО «Зарубежнефтегазстрой» Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР. В 2007 году компания вошла в Группу компаний Group DF. Специалисты компании строили топливные магистрали в странах Северной Африки, Ближнего Востока, в Туркменистане, Афганистане, Финляндии, Греции. Среди крупнейших проектов компании в Украине – строительство газопровода-перемычки между КС "Долина" и газопроводами "Уренгой — Помары — Ужгород" и "Прогресс" до пересечения с газопроводом "Долина — Ужгород — госграница". В результате чего экспортная мощность украинской ГТС была увеличена на 2 млрд. куб. м газа в год.