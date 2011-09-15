Россия готова защищать "газовые" интересы в суде

Позиция России по «газовому» спору с Украиной не изменилась, и она готова защищать свои интересы в любой судебной инстанции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель МИД РФ Александр ЛУКАШЕВИЧ заявил на пресс-конференции в Москве.

В частности, он подчеркнул, что позицию РФ по данному вопросу озвучил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в интервью каналу «Евроньюс».

«Президент РФ в интервью каналу «Евроньюс» еще раз, буквально на пальцах, объяснил позицию российской стороны. Хочу подтвердить, что выбор - в пользу судебного решения, если такой будет избран украинской стороной. Это не наш выбор», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

При этом он напомнил, что пресс-служба Президента РФ сообщала о готовности отстаивать свою позицию в любом суде.

Справка УНИАН. Украина неоднократно заявляла о необходимости изменить формулу цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров по этому вопросу.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ неоднократно заявлял, что Украина платит за российский газ больше, чем потребители Западной Европы, в частности Германия.

Российская сторона сообщила, что готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде.

6 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина фактически подготовила материалы для решения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.

9 сентября в интервью телеканалу «Евроньюс» Президент России Д.МЕДВЕДЕВ назвал пропагандой заявления о высокой цене на газ для Украины по сравнению с другими странами Европы.

«Останутся незыблемыми вещи: всегда газовое сотрудничество осуществляется на основе формулы; формула носит универсальный характер. Причем она относится и к Украине, и к другим странам. Разговоры о том, что «мы платим больше, чем другие государства», ни на чем не основаны. Это чистой воды пропаганда», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Украина платит по той же самой формуле, и платит деньги, соразмерные с теми деньгами, которые платят другие европейские потребители», - добавил он.