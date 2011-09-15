НКРЭ аннулировала лицензию ЗАлКа на производство электроэнергии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики аннулировала лицензию Запорожского алюминиевого комбината на производство электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял сегодня на заседании.

Лицензия аннулирована по просьбе самой компании в связи с остановкой работы призаводской ТЭЦ 1 июня текущего года.

Справка УНИАН. "ЗАлК" - единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

Собственником "ЗАлКа" в 2004 году стала российская группа "СУАЛ", в 2007 г. комбинат перешел под контроль объединенной компании "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.