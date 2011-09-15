Москва. Украинские атомщики внесли значительный вклад в строительство АЭС «Бушер» в Иране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнерго, об этом говорится в правительственной телеграмме министра энергетики РФ Сергея ШМАТКО, направленной министру энергетики и угольной промышленности Украины Юрию БОЙКО.

В документе С.ШМАТКО поздравил украинских атомщиков, принимавших участие в строительстве АЭС «Бушер» в Исламской Республике Иран, а также с вводом станции в эксплуатацию.

Глава Минэнерго России отметил вклад украинских специалистов атомной отрасли в реализацию проекта в Бушере.

«Созданный генеральным подрядчиком строительства АЭС, российской компанией «Атомстройэкспорт», работавший над проектом коллектив включал представителей многих национальностей, видную роль среди которых сыграли представители братской Украины», - говорится в тексте поздравления.

С.ШМАТКО выразил уверенность, что успешное завершение строительства и ввод в эксплуатацию АЭС «Бушер» послужит примером эффективной производственной кооперации между компаниями России и Украины, будет способствовать укреплению хозяйственных связей внутри энергетического ядерного комплекса Содружества Независимых Государств.