Президент Польши поручит новому правительству определить условия участия в ЕАНТК

Варшава.Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ намерен поручить сформированному после октябрьских выборов польскому правительству определить условия участия поляков в проекте создания Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе маршрута "Одесса-Броды-Плоцк”.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом глава польского государства сказал журналистам в Варшаве в четверг после заседания Совета Национальной безопасности (RBN), посвященного вопросам энергетической безопасности.

Б.КОМОРОВСКИЙ напомнил, что идея создания ЕАНТК для поставок каспийской нефти в Европу обсуждается уже "много лет”, заметив, что до сих пор существует неразрешенные вопросы касательно "экономического обоснования проекта".

«Буду рекомендовать будущему правительству принятие соответствующих решений, насколько и на каких условиях польская сторона хочет принимать участие в этом проекте», - сказал президент Польши.

Он также отметил, что намерен обсудить готовность участия в проекте с представителями других государств, среди которых назвал Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

«Одно является точным, что сейчас Польша должна стремится к получению также экономических и бизнес эффектов при реализации проектов по энергетической безопасности. Возможно, одной из таких попыток станет новый подход к старому проекту Одесса-Броды-Плоцк», - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ в заявлении для прессы.

Пресс-секретарь президента Польши Йоанна ТШАСКА-ВЕЧОРЕК сообщила УНИАН, что в сегодняшнем заседании совета приняли участие всего его члены, кроме главы правительства Дональда ТУСКА.

Пресс-секретарь Бюро национальной безопасности BBN Йоанна КВАСНЕВСКА-ВРУБЕЛЬ сказала агентству, что в заседании также принял участие глава национальной нефтетранспортной компании Pern Przyjazn Роберт СОШИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, польские политики с начала возникновения идеи создания ЕАНТК заявляют о поддержке проекта, в рамках которого Украина в 2001 году достроила часть нефтепровода с Одессы до Брод, однако, называя условием его реализации "экономическую обоснованность”.

На достройку польского участка проекта, который должен соединить «Броды» с польским Плоцком, от которого уже проложена труба в «Гданьск», необходимо около 500 млн. евро, 25% из которых может выделить Польше Европейский Союз.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

Нефтепровод «Одесса–Броды» длиной 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, который соединил морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе г. Броды (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. С самого начала он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европе, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсивном режиме (в направлении терминала «Южный»).

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы до польского Гданьска.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля с.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.