Действия европейского центробанка подняли цены на нефть

На мировых торгах в пятницу, 16 сентября, цены на нефть растут на фоне намерений ЕЦБ совместно с рядом крупнейших финансовых регуляторов повысить уровень долларовой ликвидности банков, а также на дефиците сырья в связи с низким уровнем производства в Ливии.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,18 доллара, или на 0,2% - до 89,58 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,5 доллара, или на 0,45% - до 112,80 доллара за баррель.

Крупнейшие мировые финансовые регуляторы - ЕЦБ, ФРС США, ЦБ Великобритании, Японии и Швейцарии - объявили в четверг о скоординированных действиях по вливанию долларовой ликвидности в банковскую систему, что уменьшило опасения относительно ухудшения ситуации с долговым кризисом в еврозоне, передает Bloomberg.

К удорожанию "черного золота" ведет и низкий объем поставок из Ливии, увеличение которого планируется в течение ближайших нескольких дней.