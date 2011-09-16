Польша не намерена финансировать достройку польского участка ЕАНТК – глава BBN

Варшава. Польские власти не намерены финансировать достройку польского участка Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), который Украина хочет создать на базе построенного в 2001 году трубопровода „Одесса-Броды”.

Об этом заявил в Варшаве в четверг глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Станислав КОЗЕЙ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

„Мы не склонны, в отличие от других стран, тратить бюджетные деньги на проекты, которые должны быть самоокупаемыми”, - сказал он, отвечая на вопрос, почему польские власти не профинансируют достройку польского участка ЕАНТК, выделяя одновременно около 500 млн. евро на строительство Национального стадиона к Евро-2012 в Варшаве.

С. КОЗЕЙ, который встретился с журналистами после сегодняшнего заседания Совета Национальной безопасности Польши, посвященного проекту „Одесса-Броды-Плоцк”, назвал главным условием участия поляков в этом проекте экономическую выгоду.

„С этой точки зрения этот проект до сих пор до конца „не играет”, -сказал он.

Глава BBN назвал необходимыми для принятия решения об участии Польши в проекте гарантии поставщиков и потребителей нефти, заметив, что за около 20 лет обсуждения ЕАНТК четких деклараций нет.

„Потенциальные участники этого проекта до сих пор не задекларировали такие конкретные финансовые решения, которые позволили бы сказать, что на этом проекте будем зарабатывать, а не доплачивать”, - сказал С.КОЗЕЙ.

Он также назвал ЕАНТК „сложным проектом”, отметив, что Польша не хочет брать на себя всю ответственность.

„Приходит время, чтобы принять окончательное решение: продолжаем этот проект или отказываемся от него”, - добавил С.КОЗЕЙ, комментируя слова президента Польши о намерении поручить новому правительству определить условия участия поляков в этом проекте.

Напомним, входящая с 2004 года в Европейский Союз Польша включила проект „Одесса-Броды-Плоцк” в список приоритетных, что позволяет рассчитывать на выделение ЕС около 125 млн. евро, или 25% необходимых средств на достройку польского участка ЕАНТК.

Польша может использовать эти средства в случае нахождения остальных 75% финансирования, которое должны предоставить страны-участницы проекта, кредиторы или стратегические инвесторы.

Польские власти могут использовать зарезервированные для ЕАНТК средства максимум до 2016 года.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

Нефтепровод «Одесса–Броды» длиной 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, который соединил морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе г. Броды (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. С самого начала он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европе, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсивном режиме (в направлении терминала «Южный»).

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы до польского Гданьска.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля с.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.