Янукович на следующей неделе встретится с Медведевым. Разговор пойдет о газе и ТС - СМИ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на следующей неделе посетит Москву.

Об этом пишет газета “Коммерсант-Украина” (№146 от 16 сентября) со ссылкой на источники в МИД Российской Федерации.

Визит ранее не планировался и сейчас готовится сторонами в режиме цейтнота и секретности. По данным издания, в повестке предстоящей встречи В.ЯНУКОВИЧА с российским коллегой Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ наиболее острые вопросы двусторонних отношений - цена на газ и интеграция Украины в Таможенный союз. Источники газты не исключают, что по первому вопросу Россия может пойти на определенные уступки.

"14 сентября два президента пообщались по телефону (господин ЯНУКОВИЧ звонил российскому коллеге, чтобы поздравить его с днем рождения). Обсудили в том числе ближайшую встречу, подготовкой которой мы сейчас активно занимаемся. Она запланирована на 24 сентября", - сказал собеседник газеты в МИД России.

Встреча президентов готовится Москвой и Киевом в авральном порядке и с соблюдением строгой конфиденциальности. Во всяком случае о ней, похоже, ничего не знают даже в Посольстве Украины в РФ. Там на запрос сообщили, что информацией о ближайших контактах руководителей двух стран не располагают. В то же время источник издания в Администрации Президента Украины подтвердил поездку В.ЯНУКОВИЧА в Москву, отметив, что "встречаться - это всегда позитив". "В понедельник Президент ЯНУКОВИЧ улетает в Нью-Йорк, где примет участие в Генассамблее ООН. Вернется в Киев утром в пятницу, 23 сентября. После этого он направится в Москву с однодневным визитом", - подчеркнул источник.

"Если есть проблемы, надо встречаться и их обсуждать. Нужно находить развязки по ключевым проблемам. С ЯНУКОВИЧЕМ мы будем говорить прежде всего о газе", - сказал о повестке предстоящей встречи высокопоставленный российский дипломат. По словам собеседника издания, Россия может даже сделать уступку - "процентов на 30%". Правда, означает ли это, что Москва рассматривает возможность предоставления Киеву именно такой скидки от нынешней цены на российский газ (сейчас Украина покупает его по цене в 355 долларов за тысячу кубометров), он не уточнил.

Помимо газовой темы, президенты РФ и Украины, по данным газеты, обсудят и вопросы интеграции, а именно - перспективы членства Киева в Таможенном союзе.