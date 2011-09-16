Минэнергоугля и ЕИБ подписали соглашение на 175 млн. евро

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали соглашение о финансировании строительства линий электропередач (ЛЭП) 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская в объеме 175 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали сегодня в Киеве министр энергетики Юрий БОЙКО и вице-президент ЕИБ Антон РОП.

Справка УНИАН. Целью проекта строительства линии электропередачи 750 кВ «ЗАЭС – ПС «Каховская» является повышение эффективности работы Объединённой энергосистемы Украины за счет использования «запертого» потенциала Запорожской АЭС. В настоящее время Запорожская АЭС, имея установленную мощность 6000 МВт, из-за диспетчерских ограничений выдаёт в энергосистему только 5300 МВт.

В рамках проекта, кроме строительства ЛЭП 750 кВ, предполагается также строительство подстанции 750/330/220 кВ "Каховская", а также 2 заходов ЛЭП 330 кВ.

Кроме того, предусматривается реконструкция подстанции 330/220 кВ "Новокаховская" и оборудования противоаварийной автоматики и связи.

Проект строительства линии электропередачи 750 кВ «Запорожская АЭС - подстанция (ПС) «Каховская» с ПС 750 кВ «Каховская», а также с заходами 330 кВ «ПС «Новокаховская» - ПС «Херсонская» и «ПС «Новокаховская» - ПС «Островская» оценивается в 4 млрд. 893,24 млн. грн.