Строительство "Южного потока" по территории Украины нецелесообразно – «Газпром»

Строительство газопровода "Южный поток", который предполагает проложить от России до Европы по дну Черного моря, через территорию Украины экономически нецелесообразно.

Об этом заявил журналистам зампред правления "Газпрома" Валерий ГОЛУБЕВ в кулуарах инвестиционного форума в Сочи, передает РИА «Новости».

"Она давно предлагает", - сказал В.ГОЛУБЕВ, комментируя предложения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, чтобы "Южный поток" прошел по территории Украины.

"Можно было бы провести через Крым, выйти в Евпатории и дальше - в Черное море, но какой смысл, когда можно просто напрямую", - отметил зампред правления "Газпрома".

На вопрос, видит ли он экономическую целесообразность в реализации такого предложения, В.ГОЛУБЕВ ответил "Нет".