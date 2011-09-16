«Метинвест» выиграл тендер на поставку труб для газопровода "Восток-Запад"

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест" выиграла тендер компании «Туркменгаз» на поставку труб для реализации проекта «Восток-Запад».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Группы «Метинвест».

Согласно сообщению, «Метинвест» подписал контракт на поставку 150 тыс. тонн труб производства Харцызского трубного завода диаметром 1420 мм группы прочности К60 из штрипса производства комбината «Азовсталь».

По словам директора по продажам «Метинвеста» Дмитрия НИКОЛАЕНКО, «этот контракт является только началом сотрудничества в рамках данного проекта».

«Сейчас на этапе согласования дополнительный объем для второй очереди газопровода протяженностью 158 км. Качество нашей продукции, гарантия сроков выполнения заказов, а также клиентоориентированная сбытовая политика позволяют нам рассчитывать на то, что и этот этап будет завершен успешно», – сказал директор.

В пресс-центре напомнили, что данный проект «Восток-Запад» имеет стратегическое значение, так как рассматривается многими экспертами как подвод к газопроводу NABUCCO, являющимся одним из вариантов реализации южного газотранспортного коридора для поставок природного газа из Центральноазиатского региона в страны Европы.

Официальная церемония начала строительства газопровода «Восток-Запад» состоялась 21 мая 2010 года. Газопровод пройдет по территории Туркменистана от компрессионной станции Шатлык, расположенной поблизости от месторождений Довлетабад и Южный Йолотань, до компрессионной станции Белек на берегу Каспийского моря. Общая протяженность газопровода составит порядка 800 км, проектная мощность – 30 млрд. куб. м в год. Ожидается, что газопровод будет сдан в июне 2015 г. с полной готовностью к эксплуатации.

Справка УНИАН. ПАО «Харцызский трубный завод» (ХТЗ) - один из крупнейших в СНГ заводов - производитель прямошовных электросварных труб большого диаметра от 508 до 1422 мм с наружным антикоррозионным и внутренним антикоррозионным или гладкостным покрытием для магистральных газо- и нефтепроводов. Мощности завода позволяют производить более 1,3 млн. тонн труб в год, в том числе 665 тыс. тонн труб с покрытием.

ХТЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами «Метинвеста» являются Группа СКМ (71,25%) и "Смарт-Холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы «Метинвест».