Янукович образовал делегацию Украины для Генеральной конференции МАГАТЭ
14:20, 16 сентября 2011Энергетика
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал делегацию Украины для участия в работе 55-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии, которая состоится 19-23 сентября 2011 года в Вене (Республика Австрия).
Соответствующий Указ Президента размещен на его официальном сайте.
В частности, руководителем делегации назначена председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Елена МИКОЛАЙЧУК, ее заместителем – постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь ПРОКОПЧУК.
Президент поручил министру иностранных дел Украины Константину ГРИЩЕНКО утвердить указания делегации Украины на 55-тю сессию Генеральной конференции МАГАТЭ.
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