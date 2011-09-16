"Сарматия" называет условием рентабельности ЕАНТК дофинансирование ЕС

Варшава. Международная компания "Сарматия” считает рентабельной достройку украинского трубопровода "Одесса-Броды" до польского Плоцка в случае выделения Европейским Союзом части необходимых средств на этот проект в рамках помощи Польше.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор "Сарматии" Сергей СКРИПКА.

Он отметил, что рентабельность поставок подтверждает последнее технико-экономическое обоснование проекта, подготовленное немецкой компанией ILF и переданное в конце прошлого года властям Польши.

С.СКРИПКА сказал, что «Сарматия» подготовила это ТЭО в рамках предварительного соглашения о дофинансировании проекта Евросоюзом, подписанного в начале 2010 года.

„Расчеты ILF подтверждают, что проект будет рентабельным при условии дофинансирования ЕС», - сказал он.

Собеседник агентства УНИАН сообщил, что ТЭО базируется на варианте достройки около 370 километрового участка, соединяющего украинский трубопровод «Одесса-Броды» с польской «Адамова Застава», которая, в свою очередь, соединена трубопроводом с Плоцком и Гданьском.

С.СКРИПКА сказал, что длина польского участка, который необходимо достроить, составляет около 250 километров, заметив что вся длина украинского участка составляет почти 800 км, около 670 км из которых уже построены.

Он добавил, что ТЭО рассчитано на основе ежегодных поставок 10 млн. тонн нефти, назвав возможным привлечение таких объемов у поставщиков с Каспийского региона.

С.СКРИПКА высказал мнение, что заявления некоторых представителей польских властей о нерентабельности ЕАНТК базируются на предварительном технико-экономической обосновании, которое было подготовлено из расчета ежегодных поставок 30 млн. тонн нефти.

Гендиректор "Сарматии" сказал, что в таком случае необходима достройка дополнительной инфраструктуры на территории Украины, Грузии и Азербайджана.

"Министерство государственного имущества (Польши) говорит, что если надо строить инфраструктуру на территории других стран, то тогда пусть другие страны подтвердят, что они ее построят. Если нет такого подтверждения, тогда нет смысла строить нефтепровод в Польше”, - сказал С.СКРИПКА, заметив, что проект ЕАНТК поддерживают польское министерство экономики, министерство регионального развития и МИД.

Он подчеркнул, что для ежегодных поставок 10 млн. тонн нефти нет нужды строить дополнительную инфраструктуру (кроме участка, соединяющего украинскую и польскую нефтепроводную систему), заметив, что в будем мощности трубопровода могут быть увеличены до 30 млн. тонн.

«Учитывая, что главная цель этого проекта – это создание альтернативного пути поставки нефти, повышение энергетической безопасности в государствах-участниках, то создание такой возможности сначала для 10 млн. тонн, считаю абсолютно хорошим вариантом», - отметил С.СКРИПКА.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября глава подчиненного президенту Польши Бюро национальной безопасности (BBN) Станислав КОЗЕЙ заявил, что польские власти после сформирования нового правительства намерены принять «окончательное решение» об участии поляков в проекте ЕАНТК.

С.КОЗЕЙ, который сделал это заявление после заседания Совета национальной безопасности Польши, посвященного этому проекту, назвал главной проблемой ЕАНТК до конца не подтвержденную его рентабельность.

Справка УНИАН. Входящая с 2004 года в Европейский союз Польша может использовать для достройки польского участка ЕАНТК около 125 млн. евро (около 25% необходимых средств), выделяемых ей в рамках помощи ЕС. Эти средства может получить созданная национальными нефтетранспортными операторами Украины, Польши, Азербайджана, Грузии и Литвы компания «Сарматия», если найдет остальные 75% на финансирование проекта.

Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

Нефтепровод «Одесса–Броды» длиной 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, который соединил морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе г. Броды (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. С самого начала он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европе, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсивном режиме (в направлении терминала «Южный»).

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы до польского Гданьска.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля т.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.