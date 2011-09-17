Украина через 7-10 лет станет экспортером сланцевого газа – Бойко

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО считает, что Украина через 7-10 лет станет экспортером сланцевого газа.

Об этом он заявил в эфире програмы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

«Через 7-10 лет, по оценкам консалтинговых компаний, которые проводили у нас исследования, мы превратимся в экспортера газа, и наша ГТС будет качать наш газ в направлении, которое будут востребовано», - заявил Ю.БОЙКО.

Он сообщил, что, по консервативным оценкам западных компаний, запасы сланцевого газа в Украине составляют около 5 трлн. кубометров, а запасы угольного метана - еще больше.

При этом Ю.БОЙКО, комментируя слова пресс-секретаря премьер-министра о том, что украинскую газотранспортную систему можно будет демонтировать, если не будет подтверждения со стороны России о продолжении ее использования для транзита газа в Европу, заявил, что для подобных заключений оснований нет.

«Такой радикальный сценарий нам не грозит, поскольку мы рассчитываем заполнить ее собственным газом», - заявил Ю.БОЙКО.

При этом он отметил, что в Киеве 29 сентября при участии представителей Еврокомиссии пройдет конференция по вопросам модернизации украинской ГТС, а в конце ноября - всемирная конференция по вопросам добычи сланцевого газа в Европе.

«Это свидетельствует о том, что наибольшие запасы сланцевого газа всеми компаниями рассматриваются именно у нас», - отметил Ю.БОЙКО.