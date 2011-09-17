Киев и Ашгабат договорились о поставках туркменского газа в Украину - СМИ

Киев и Ашгабат договорились о поставках туркменского газа в Украину.

Об этом изданию «Зеркало недели. Украина» (№ 33, 16-23 сентября) сообщили источники во власти, по словам которых, договоренности между странами достигнуты, остались детали.

Как отмечает газета, проблема заключается в том, что единственный путь, которым сегодня туркменский газ может попасть в Украину, - российская газотранспортная система, однако Россия не желает пропускать газ в Украину по своей территории.

Как пишет издание, нынешняя украинская власть все же надеется, что украинско-туркменское газовое сотрудничество будет возобновлено, ведь существует еще проект Транскаспийского газопровода, который активно лоббируют Европейский Союз и США. Идея Транскаспийского газопровода заключается в том, чтобы подключить Туркменистан к проекту «Набукко», какой призван уменьшить энергетическую зависимость Европейского Союза от России: проложенный по дну Каспийского моря 300-километровый трубопровод должен соединить Туркменистан и Азербайджан, а дальше по газопроводе Баку – Тбилиси - Эрзурум туркменский газ поступит к потребителям Центральной и Южной Европы.

На минувшей неделе в рамках Единой энергетической стратегии Евросоюз уже одобрил мандат Еврокомиссии на проведение переговоров с Ашгабатом и Баку по заключению юридически обязывающего договора на строительство данного трубопровода. При благоприятном стечении обстоятельств в этой трубе газ может транспортироваться уже через четыре-пять лет.

Официальный Киев рассчитывает, что в случае реализации проекта Транскаспийского газопровода Украина стала бы получателем туркменского газа.