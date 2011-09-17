РФ отчасти признает, что условия покупки газа Украиной и транзита ассиметричны - Бойко

Россия отчасти признает, что условия покупки газа Украиной и транзита газа через территорию Украины в Европу ассиметричны.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил в эфире програмы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Они (Россия - УНИАН) отчасти признают, что ценообразование ассиметрично от гарантий транзита, которые мы не получили. Но, тем не менее, они отстаивают свои позиции, а мы - свои», - заявил Ю.БОЙКО.

Как известно, что в контракте о закупке газа Украиной у России зафиксированы объемы обязательной закупки и штрафные санкции в случае сокращения этих объемов. В контракте о транзите такие условия не содержатся.