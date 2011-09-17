Бойко: транскаспийский газопровод вместе с украинской ГТС - реальный путь поставки туркменского газа в Европу

Транскаспийский газопровод в сочетании с украинской газотранспортной системой является реальным путем поставки туркменского газа в Европу.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил в эфире програмы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«В сочетании с нашим терминалом и нашей разветвленной ГТС - это реальный путь поставки туркменского газа в Европу», - заявил Ю.БОЙКО.

Министр отметил, что сегодня рассматриваются два варианта транспортировки газа через Транскаспийский газопровод – по трубе на дне моря или газовозами.

По его словам, вариант поставок газа в Европу с использованием украинской ГТС обсуждался в ходе недавнего визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Туркменистан.

«Об этом действительно шла речь. И, с учетом того, что наши туркменские коллеги диверсифицировали эти маршруты и идут вперед, мы тоже там планируем быть партнерами. Туркмения рассчитывает на этот маршрут», - сказал Ю.БОЙКО.