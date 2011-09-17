Бойко: «Южный поток» не является вариантом деверсификации путей поставок газа для Европы

Газопровод «Южный поток», предлагаемый для строительства Россией, не является вариантом диверсификации путей поставок газа в Европу.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил в эфире програмы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

«Южный поток» для Европы - это не диверсификация источников, это просто другая труба», - считает министр.

Он отметил, что газопроводы «Набукко» и «Южный поток» фактически заканчиваются в Европе в одной точке. «Они приходят в одну и ту же точку Европы. И настанет день, и мы об этом говорили нашим европейским коллегам, когда им надо будет определяться, что они поддерживают. Еврокомиссия поддерживает «Набукко», несколько стран Евросоюза подписали соглашение о «Южном потоке». Вот это отсутствие четкой позиции, на мой взгляд, является основной проблемой Европы для определения реальной диверсификации источников сырья», - заявил Ю.БОЙКО.