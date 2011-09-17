Киев настаивает, что цена на газ для Украины выше, чем для Европы

Киев продолжает настаивать на том, что цена на газ для Украины по контракту от 19 января 2009 года выше, чем для потребителей Европы.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил в эфире програмы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Что касается цен, то правда на нашей стороне. Контракт изначально был кабальный, подписанный 19 января 2009 года. И по этому контракту наша страна действительно получает самые высокие цены», - отметил Ю.БОЙКО.

Министр сообщил, что по результатам анализа публичного отчета «Газпрома» за 2010 год страны Европы купили 140 млрд. кубометров газа по средней цене 316 долларов за тысячу кубометров, а Украина купила 37 млрд. кубов по средней цене 336 долларов.

«У нас изначально цена была выше, чем в европейских странах. А с учетом транзита условия еще хуже… Правда на нашей строне. Мы считаем, что контракт кабальный и он должен быть пересмотрен», - заявил Ю.БОЙКО.

Он подчеркнул, что базовая цена в формуле образования цены на газ для Украины (Р(о)) в размере 450 долларов была завышена более чем на 270 долларов.

"Это Р(о) было взято 450 долларов, а его должны были взять за основу - 179,5 долларов - та цена, по которой получали газ до этого... Это, конечно, неправильная формула. Была заложена самая высокая цена за период самой высокой стоимости нефти", - сказал Ю.БОЙКО.