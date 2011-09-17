В Луганской области спасены 11 горняков

Вчера в 17.50 в Луганской области на шахте „Суходольская-Восточная” ПАО „Краснодонуголь” на горизонте 915 м произошел обвал породы, под которым оказались 11 горняков.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 20.47 горняки освобождены из аварийного участка и в 21.40 выведены на поверхность шахты. Жертв и пострадавших нет.

К поисково-спасательным работам привлекались четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.