Ситуация в США и Европе обвалила цену нефти

На мировых торгах в понедельник, 19 сенятбря, цены на нефть снижаются на фоне опасений по поводу замедления роста спроса на "черное золото" в связи с признаками ослабления экономической активности в США и вероятности распространения долгового кризиса в Европе.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 1,07 доллара, или на 1,22% - до 86,89 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 0,82 доллара, или на 0,73% - до 111,4 доллара за баррель.

Пессимизм инвесторов начал нарастать после того, как европейские лидеры так и не представили в минувшие выходные единого четкого плана по решению долговых проблем еврозоны. Кроме того, с пессимизм ожидают участники торгов новой порции статистики с рынка недвижимости США, передает Bloomberg.