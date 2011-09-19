Siemens прекращает работы в атомной энергетике

Крупнейшая в Европе технологическая компания Siemens заявила о решении не принимать участие в строительстве или финансировании атомных электростанций.

Руководство германской компании заявило, что решение принято в связи с тем, что жители Германии не поддерживают развитие атомной энергетики, а немецкий парламент принял решение закрыть все АЭС страны к 2020 году.

Компания Siemens уже прекратила сотрудничество по совместным проектам в этой области с французскими партнерами и теперь намерена прервать работу с «Росатомом», передает BBC.