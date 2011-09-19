"Львовгаз" снизил цену на сжиженный газ для населения до 144 грн. за баллон

Во Львовской области снижены цены на сжиженный газ, который используется для потребностей населения.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении экономики и инвестиций Львовской областной госадминистрации.

Согласно сообщению, ПАО "Львовгаз" (приказ №219 от 29.08.2011 г.) с 1 сентября этого года уменьшило цену на сжиженный газ для бытовых потребностей населения со 151,00 до 144,00 грн. за 1 баллон вместимостью 21 кг и приказом №219/1 от 29.08.2011 г. установило цену на газ сжиженный для бытовых потребителей в размере 123,43 грн. за 1 баллон вместимостью 18 кг.

Отмечается, что такие меры проведены с целью оптимизации ценовой ситуации на рынке сжиженного газа для обеспечения потребностей населения и во исполнение поручения первого вице-премьер-министра Украины – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА (№36186/15/1-11 от 22.08.2011 г.).

Как сообщал УНИАН, 30 августа в ходе селекторного совещания с руководителями регионов А.КЛЮЕВ поручил Министерству экономического развития и торговли Украины, НАК «Нафтогаз Украины» и губернаторам в течение недели кардинально снизить розничные цены на сжиженный газ для населения.

Он отметил, что в последнее время розничные цены поставляющих компаний превышают оптовые в 2,2 - 6,5 раз.

А.КЛЮЕВ также поручил Антимонопольному комитету провести проверку действий участников рынка.

Он сообщил, что в мае был проведен специализированный аукцион, на котором были реализованы плановые объемы сжиженного газа за май-декабрь 2011 года по цене 2 тыс. 130 грн. за тонну (192,3 тыс. тонн).

«Если оптовая цена 1-го баллона сжиженного газа составила 44,73 гривни, то розничная цена никак не может быть выше 90-100 гривень», - сказал А.КЛЮЕВ.

В то же время, отметил первый вице-премьер, наблюдается повышение максимальных розничных цен на газ сжиженный в 15 регионах Украины. Например, в Черкасской области баллон стоит 98,90 грн., а самые высокие цены - в Херсонской области, где цена баллона достигла 291,67 грн.

Высокий уровень розничных цен также зафиксирован в Крыму - 250 грн., Одесской области - 204,54 грн. и в Севастополе - 195,00 грн. за 1 баллон, сообщил А.КЛЮЕВ.