Австрийская BCS Enerqy намерена построить в Херсоне электростанцию на бытовом мусоре

Австрийская BCS Enerqy планирует построить в Херсоне электростанцию, которая будет работать на бытовом мусоре.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской областной госадминистрации, возможность реализации данного проекта обсуждалась во время встречи председателя Херсонской ОГА Николая КОСТЯКА с представителями компании BCS Enerqy (Австрия) и исполнительным директором компании T.W.C. GROUP (Канада) в пятницу, 16 сентября.

В частности, во время встречи был презентован проект выработки электроэнергии на основе использования биомассы на полигоне утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в Херсоне. При этом, электростанция не будет сжигать бытовой мусор, а превращать его в газ. Она имеет абсолютно экологически чистый производственный процесс и способна вырабатывать до 105 млн. кВт/ч электроэнергии в год - с учетом того, что в Херсоне ежегодно вырабатывается около 120 тыс. тонн ТБО.

По заявлениям представителей BCS Enerqy, аналогичные электростанции компания уже построила в ряде стран, среди которых США, Германия и Италия..

Стоимость проекта пока не анонсировалась.

По результатам встречи стороны договорились о создании рабочей группы для изучения вопроса строительства данного объекта на территории областного центра.