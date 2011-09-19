Прогноз КМУ: в 2012г. производство электроэнергии вырастет на 1,3%, потребление – на 2,3%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в 2012 году увеличится на 1,3%, или на 2,601 млрд. кВт/ч, по сравнению с ожидаемой фактической выработкой в 2011 году (197,589 млрд. кВт/ч) – до 200,190 млрд. кВт/ч.

Соответствующие показатели прогнозного баланса электроэнергии содержатся в правительственном законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады в пятницу, 16 сентября.

Согласно сообщению, в 2012 году тепловые электростанции ( ГК ТЭС) сократят выработку электроэнергии на 0,2%, или на 108 млн. кВт/ч, – до 79,075 млрд. кВт/ч, по сравнению с ожидаемой выработкой в 2011 году, атомные электростанции (АЭС) – увеличат на 2,7%, или 2,445 млрд. кВт/ч, – до 91,5 млрд. кВт/ч, ГЭС и ГАЭС – сократят на 0,8%, до 10,615 млрд. кВт/ч, коммунальные ТЭЦ и блок-станции сократят на 1,9% - до 18,2 млрд. кВт/ч.

Согласно прогнозу правительства, в 2012 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), вырастет на 2,7%, или на 4,3 млрд. кВт/ч, по сравнению с ожидаемым фактом 2011 года, – до 194 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине в январе-августе 2011 года увеличилось на 3,6%, или на 4,373 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-августом 2010 года – до 126,588 млрд. кВт/ч.

Украина планирует в 2011 году увеличить производство электроэнергии на 3,7%, или 6,9 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 194,839 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины, по оперативным данным, в 2010 году увеличилось на 8,7%, или на 15,010 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 187,910 млрд. кВт/ч.