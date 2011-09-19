Украина намерена в 2012г. импортировать 27,4 млрд. кубометров российского газа

НАК "Нафтогаз Украины" планирует в 2012 году сократить импорт природного газа по контракту с ОАО «Газпром» на 31,5%, или на 12,6 млрд. куб. м, по сравнению с прогнозируемым импортом в текущем году – до 27,4 млрд. куб. м.

Соответствующие показатели прогнозного баланса поступления и распределения природного газа содержатся в правительственном законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на веб-сайте парламента.

В то же время входящая в Group DF бизнесмена Дмитрия ФИРТАША Ostchem Holding Ltd планирует в 2012 году увеличить импорт природного газа среднеазиатского происхождения на 36,5%, или на 1,694 млрд. куб. м, – до 6,33 млрд. куб. м.

При этом в 2012 году ожидаются импортные поставки газа с Марковского газоконденсатного месторождения (Ростовская обл., РФ) в объеме 187 млн. куб. м, тогда как в 2011 году газ с этого месторождения в Украину не поступает, а в 2010 году поступление составило 119 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, Украина в январе-июле 2011 года увеличила импорт природного газа по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 73,1%, или на 12,977 млрд. куб. м, — до 30,724 млрд. куб. м.

В отчетный период импортные поставки газа из Российской Федерации выросли на 62,1%, или на 11 млрд. куб. м, — до 28,711 млрд. куб. м.

Химические активы Group DF Ostchem Holding в апреле-июле импортировали в Украину 2,013 млрд. куб. м природного газа из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

В денежном выражении стоимость импортированного в январе-июле газа выросла в 1,8 раза — до 8,6 млрд. долл. Стоимость импортных поставок из России за 7 месяцев составила 8 млрд. долл.