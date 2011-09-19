Нулевую ставку НДС на импортируемый газ пролонгируют на 4-ый квартал?

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ предлагает Верховной Раде на этой неделе принять закон о пролонгации нулевой ставки НДС на импортируемый газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

А.КЛЮЕВ предложил парламенту на этой неделе принять данный законопроект, чтобы пролонгировать эту ставку на 4-й квартал.

Также первый вице-премьер обратился к ВР, чтобы на текущей неделе были приняты законопроекты, касающиеся безвизового режима.