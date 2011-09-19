У Тимошенко практически нет шансов быть признанной невиновной – польский эксперт

Экс-премьер-министр Украины, лидер «Батькивщины» Юлия ТИМОШЕНКО практически не имеет шансов быть признанной невиновной по делу по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Такое мнение высказал аналитик Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Тадеуш ОЛЬШАНСКИЙ в недельном обзоре событий, которым владеет УНИАН.

Эксперт объяснил объявленный в прошлый понедельник двухнедельный перерыв суда по делу Ю.ТИМОШЕНКО желанием украинской власти „выиграть время”.

„Все указывает на то, что окружение Президента Украины под сильным давлением ЕС ищет такой выход из ситуации, который, с одной стороны, не нес бы угрозы переговорам об ассоциации Украины с ЕС, а с другой - не дал бы Юлии ТИМОШЕНКО политической и моральной победы”, - считает аналитик.

„Все выглядит так, что Киев еще не нашел такого решения”, - прибавил он.

Эксперт отметил, что украинский суд на базе действующего законодательства, кроме „крайне маловероятного” признания Ю.ТИМОШЕНКО невиновной, может приговорить ее к 7 годам заключения (без условного срока), к 5 годам лишения свободы условно, направить дело на повторное рассмотрение прокуратуры или изменить юридическую классификацию поступка.

Т.ОЛЬШАНСКИЙ также назвал возможным быстрое внесение изменений в Уголовный кодекс, которые уменьшили бы санкцию за преступление, в котором обвиняют Ю.ТИМОШЕНКО, или даже предусмотрели отмену тюремного заключения за превышение служебных полномочий, которое инкриминируют бывшей главе украинского правительства.

„Это бы сделало возможным приговорить Юлию ТИМОШЕНКО к лишению свободы условно или к наказанию, не связанному с лишением свободы”, - отметил эксперт.

Аналитик назвал невозможной амнистию Ю.ТИМОШЕНКО после приговора суда первой инстанции, отметив, что она возможна лишь после прохождения всех этапов апелляции, что займет „несколько месяцев”.

Т.ОЛЬШАНСКИЙ также назвал „практически определенным” то, что судебный приговор по делу самого популярного в настоящее время в Украине оппозиционного политика не будет объявлен до запланированного на конец сентября саммита „Восточного партнерства”.

Как сообщал УНИАН, Печерский суд Киева, который начал рассматривать дело Ю.ТИМОШЕНКО в июне, в начале августа арестовал экс-премьера за неуважение к суду, который сама обвиняемая называет "судилищем и фарсом" по заказу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В начале сентября ряд высокопоставленных западных политиков, среди которых, в частности, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ, Верховный представитель ЕС по международным делам Кэтрин ЭШТОН, заявили, что дело Ю.ТИМОШЕНКО осложняет евроинтеграцию Украины и призвали украинскую власть решить эту проблему.

Представители председательствующей в Евросоюзе Польши называют запланированный на 29-30 сентября саммит "Восточного партнерства" очень важным для евроинтеграции Украины, значительным продвижением на пути которой должно стать подписание до 2012 года соглашения об ассоциации.