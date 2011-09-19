Украина в т.г. планирует экспортировать в Польшу 90 млн. куб. м газа

Правительство Украины прогнозирует, что НАК «Нафтогаз Украины» экспортирует в Польшу в 2011 году 90 млн. куб. м газа собственной добычи в рамках контракта с Польской государственной нефтегазовой компанией (PGNiG) против 6 млн. куб. м в 2010 году.

Соответствующий прогноз содержится в прогнозном балансе поступления и распределения природного газа в законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на веб-сайте парламента.

В то же время документ не содержит прогноза экспорта украинского газа на 2012 год.

Напомним, в июне т.г. замминистра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА сообщил, что НАК “Нафтогаз Украины” в 2011 году может экспортировать в Польшу около 200 млн. куб. м газа.

По его словам, именно такие объемы на 2011 год предусмотрены в контракте между НАК “Нафтогаз Украины” и польской государственной нефтегазовой компанией (PGNiG).

По словам В.МАКУХИ, в следующие годы объемы экспорта будут приблизительно на том же уровне.

Польский PGNiG в начале сентября 2010 года обвинил «Нафтогаз Украины» в нарушении действующего до 2021 года контракта на поставки газа в польский Грубешув из-за прекращения поставок газа. "Нафтогаз Украины", который объяснил прекращение поставок изменениями в национальном законодательстве, в октябре 2010 г. временно возобновил их.

Согласно подписанному между компаниями контракту, «Нафтогаз» в 2011 году обязан поставить в Грубешув 200 млн. кубометров газа.

Справка УНИАН. Потребляющая ежегодно около 14 млрд. кубометров газа Польша импортирует около 9 млрд. кубометров, главным образом из России.