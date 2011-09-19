В 2012 г. дефицит угля на внутреннем рынке составит 12 млн. тонн - прогноз Кабмина

Правительство Украины прогнозирует в 2012 году дефицит угля на внутреннем рынке в объеме 12,044 млн. тонн при ожидаемой фактической добыче рядового угля в стране на уровне 86,630 млн. тонн.

Соответствующий прогноз содержится в прогнозном балансе спроса и предложения угольной продукции в законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на веб-сайте парламента.

Согласно документу, в следующем году правительство ожидает значительного роста спроса на угольную продукцию на внутреннем рынке (на 10,5%, или на 6,829 млн. тонн) до 72 млн. тонн, по сравнению с ожидаемым спросом в 2011 году на уровне 65,171 млн. тонн.

В частности, украинские тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали в 2012 году увеличат потребность в угле на 28,9% (на 9,294 млн. тонн) по сравнению с ожидаемым в 2011 году спросом – до 41,4 млн. тонн. В то же время предприятия черной металлургии сократят потребность 10,1% до 25,975 млн. тонн.

Согласно документу, экспорт угля из страны, по прогнозам правительства, в 2012 году сократится в 2,1 раза, или на 2,56 млн. тонн, по сравнению с ожидаемым экспортом в 2011 году – до 2,24 млн. тонн.

Импорт угля Украиной в 2011 году составит 9 млн. тонн, что на 25,9% меньше факта импорта 2010 года.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.