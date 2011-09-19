Украина планирует увеличить импорт бензина в 2,4 раза

Правительство Украины прогнозирует увеличение импорта автомобильного бензина в 2012 году в 2,4 раза, или на 1 млн. тонн, – до 1,7 млн. тонн по сравнению с ожидаемым показателем 2011 года.

Соответствующий прогноз содержится в правительственном законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на веб-сайте парламента.

Согласно документу, производство бензина в Украине в следующем году сократится на 19,28%, или на 860 тыс. тонн, до 3,6 млн. тонн, а спрос на бензин уменьшится на 2,93%, или на 160 тыс. тонн, до 5,3 млн. тонн, по сравнению с ожидаемыми показателями 2011 года. Экспорт бензина автомобильного из Украины в 2012 году ожидается на уровне 0,6 млн. тонн, что на 30,2% меньше прогноза экспорта в 2011 году.

Кроме того, импорт дизтоплива в Украину в следующем году увеличится в 1,8 раза, или на 920 тыс. тонн, до 2,1 млн. тонн, производство сократится на 14,71%, или на 690 тыс. тонн, до 4 млн. тонн, а спрос на дизтопливо увеличится на 3,91%, или на 230 тыс. тонн, до 6,1 млн. тонн. Экспорт дизтоплива из Украины в 2012 году ожидается на уровне 0,7 млн. тонн, что на 7,7% больше прогноза экспорта в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году, по информации Госкомстата, украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 11,8%, по сравнению с 2009 годом, до 2,873 млн. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2010 году сократилось на 5,1%, по сравнению с 2009 годом, до 3,709 млн. тонн, а топочного мазута сократилось на 6,0% ─ до 2,414 млн. тонн.

Общий объем импорта нефтепродуктов в 2010 году составил, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, около 4,5 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.