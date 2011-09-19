Средневзвешенная цена на уголь госшахт составит 656,15 грн./т

Средневзвешенная цена одной тонны угольной продукции, которая реализуется государственными угледобывающими предприятиями, в июле-декабре составит 656,15 грн. (без НДС).

Об этом сказано в приказе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 16 сентября №509, которым утверждена ресурсная база реализации угольной продукции госшахтами в 2011 году.

Согласно документу, средневзвешенная цена рядового угля, отгружаемого госшахтами, во втором полугодии составит 483,36 грн./тонна (без НДС), концентрата – 697,44 грн./тонна (без НДС). При этом средневзвешенная цена коксующегося концентрата составит 927,86 грн./тонна (без НДС), энергетического – 649,26 грн./тонна (без НДС), других продуктов обогащения – 498,42 грн./тонна (без НДС).

Согласно документу, всего во втором полугодии госшахты планируют реализовать 11,415 млн. тонн угольной продукции на 7 млрд. 489,908 млн. грн.

По прогнозам Минэнергоугля, средневзвешенная по 2011 году цена одной тонны товарной продукции, реализуемой предприятиями Минэнергоугля, составит 645,83 грн/тонна (без НДС). Госшахты планируют отгрузить потребителям 22,370 млн. тонн угольной продукции на 14 млрд. 447,469 млн. грн.

Расчеты цены и объемов угольной продукции производились на основе прогноза добычи рядового угля государственными угледобывающими предприятиями на уровне 35,999 млн. тонн, в том числе во втором полугодии – 18,189 млн. тонн.

Напомним, что угольная продукция государственного сектора в настоящее время реализуется преимущественно госпредприятием «Уголь Украины». Государственную угольную продукцию закупают и частные трейдеры преимущественно в рамках реализации договоров о частно-государственном партнерстве.

Предприятия Минэнергоугля в январе-августе т.г. нарастили добычу рядового угля на 2,2%, или на 564 тыс. тонн, до 25,9527 млн. тонн, в том числе коксующегося угля добыто 5,050 млн. тонн, энергетического – 20,476 млн. тонн.