Польша намерена начать промышленную добычу сланцевого газа в 2014 году

Варшава. Правительство Польши рассчитывает в 2014 году начать промышленную добычу сланцевого газа, что позволит снизить зависимость от практически монопольных поставок „голубового топлива„ российским „Газпромом”.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил польский премьер-министр Дональд ТУСК во время посещения платформы по добыче сланцевого газа в Любочине.

Согласно сообщению пресс-службы национальной нефтегазовой компании PGNIG, возглавляющий польское правительство с конца 2007 года Д.ТУСК посетил платформу PGNIG, где в результате успешного гидроразрыва пластов был добыт сланцевый газ.

„С умеренным оптимизмом утверждаем, что 2014 год станет началом коммерческой эксплуатации”, - сказал премьер.

Он также отметил, что правительство за счет промышленной добычи сланцевого газа рассчитывает в ближайшие годы снизить энергетическую зависимость Польши от России, добившись практически полной „газовой независимости” за около 20 лет.

«После многих лет газовой зависимости от нашего большого соседа, можем сегодня без преувеличения сказать, что мое поколение доживет до момента, когда будем самостоятельны в газовых поставках», - сказал Д.ТУСК.

„Мы разработали перспективу до 2035 года, и это время, когда сможет ответственно сказать, что будет зависеть главным образом от своего газа”, - подчеркнул он.

Пресс-служба PGNIG, которой принадлежит 15 из выданных около 100 концессий на добычу сланцевого газа в Польше, сообщила УНИАН, что компания сможет начать экспериментальную эксплуатацию из открытого месторождения в Любочино в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил в сентябре на Экономическом форуме в польской Крынице о заинтересованности украинских властей в опыте Польши по поиску и добыче сланцевого газа.

Справка УНИАН. По данным американского агентства энергии EIA, крупнейшая страна Восточной Европы, входящая в ЕС, Польша может обладать запасами в 5,3 триллиона сланцевого газа, которого хватит стране на 300 лет.

38-миллионная Польша ежегодно потребляет 13-14 млрд. кубометров газа, 70% которого импортирует из Российской Федерации.