Украина планирует увеличить добычу нефти

Кабинет министров Украины прогнозирует, что украинские нефтедобывающие предприятия в 2012 году увеличат добычу нефти на 4,3%, или на 0,15 млн. тонн, – до 3,6 млн. тонн, по сравнению с ожидаемой добычей в 2011 году (3,45 млн. тонн).

Соответствующий прогноз содержится в правительственном законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", текст которого размещен на веб-сайте парламента.

Согласно документу, спрос на нефть на внутреннем рынке в 2012 году сократится на 20,5%. или на 3,35 млн. тонн, – до 13 млн. тонн, по сравнению с ожидаемыми результатами внутреннего потребления ресурса в 2011 году (16,35 млн. тонн).

Правительство также ожидает в следующем году сокращения объемов импорта нефти в страну до 9,4 млн. тонн против 12,9 млн. тонн, прогнозируемых по итогам текущего года. Экспорта нефти за пределы страны в 2012 году не ожидается.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, украинские нефтедобывающие предприятия в январе-августе т.г. сократили добычу нефти на 4,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1,623 млн. тонн.