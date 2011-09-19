Польский эксперт считает маловероятной достройку «Одесса-Броды» до Плоцка

Варшава. Польские власти скорее всего откажутся от проекта создания Евроазийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе маршрута «Одесса-Броды-Плоцк» из-за его экономической нецелесообразности в современных условиях.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал эксперт по энергетическим вопросам Анджей ЩЕСНЯК, работающий в польском нефтяном секторе с начала девяностых.

Аналитик, который на протяжении около шести лет возглавлял Польскую палату жидких топлив (PIPP), отметил «более реалистичный» подход польских властей к проекту ЕАНТК, о чем свидетельствует последнее высказывание Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО.

«После заявления Президента мне кажется, что перспективы продолжения трубопровода (Одесса-Броды к Плоцку) очень слабые», - сказал эксперт.

А.ЩЕСНЯК отметил, что действия национальной нефтетранспортной компании Pern Przyjazn свидетельствуют о намерении диверсифицировать поставки нефти в Польшу за счет нефтепорта в Гданьске.

По его данным, польские власти без значительных инвестиций в уже начавшееся развитие нефтепорта могут создать путь транспортироваки до 30 млн. тонн нефти ежегодно при около 25 млн. тонн ежегодной переработки польскими НПЗ.

Аналитик также назвал «ненужной» достройку Одесса-Броды до Плоцка или Адамовой заставы в условиях возможного значительного сокращения прокачки российской нефти через трубопровод «Дружба».

«Если всерьез принять российские планы перенаправить нефть, которая транспортируется через Украину, на Северное и Черное Море, окажется, что у нас есть большая сеть нефтепроводов через Украину и Беларусь, которая не используется или используется в минимальных объемах», - отметил эксперт.

Он заметил, что освобожденные мощности этих трубопроводов можно использовать для поставок каспийской нефти с использованием построенного еще в 2001 году трубопровода «Одесса-Броды».

По его данным, использование такого маршрута позволит сэкономить около 1 млрд. долларов, необходимых на отдельное соединение украинского нефтепровода с польской нефтетранспортной системой.

Эксперт сказал, что поставщиком нефти по такому маршруту мог бы стать Казахстан, заметив, что один из участников ЕАНТК, Азербайджан, практически не имеет свободной нефти, которую мог бы направить по этому маршруту.

А.ЩЕСНЯК также заметил, что работающим на российском сырье польским нефтепеработчикам экономически невыгодно переходить на более дорогую каспийскую нефть, назвав потенциальными покупателями сырья из Каспия переработчиков в Чехии, Словакии и Венгрии.

Аналитик отметил, что сформированное после октябрьских выборов новое польское правительство прямо не заявит об отказе участия в проекте, но не примет конкретных решений, направленных на его реализацию.

«Все останется на уровне деклараций (о поддержке ЕАНТК)», - сказал он, добавив, что в этом проекте всегда было "слишком много политики".

Как сообщал УНИАН, Президент Польши Б.КОМОРОВСКИЙ после заседания Совета национальной безопасности, посвященного обсуждению ЕАНТК, в прошлый четверг назвал условием участия поляков в проекте «экономическую выгоду».

Он также сказал, что намерен поручить новому правительству определить возможные условия участия поляков в реализации этого проекта.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

Нефтепровод «Одесса–Броды» длиной 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, который соединил морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе г. Броды (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. С самого начала он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европе, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсивном режиме (в направлении терминала «Южный»).

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы до польского Гданьска.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля с.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.