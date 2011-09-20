Нефть торгуется разнонаправленно

На мировых торгах во вторник, 20 сентября, цены на нефть изменяются разнонаправленно после того, как понижение рейтинга Италии привело к обострению обеспокоенности относительно перспектив мировой экономики в целом и динамики спроса на "черное золото".

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже упала на 0,05 доллара, или на 0,06% - до 85,75 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,38 доллара, или на 0,35% - до 109,52 доллара за баррель.

С пессимизмом на рынках было воспринято известие о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило суверенный кредитный рейтинг Италии на одну ступень - до "А"с "А+" из-за проблемы страны с государственным долгом, передает Bloomberg.

Как полагают эксперты, ценам на нефть будет трудно пробиться выше 90 долларов за баррель.