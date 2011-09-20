Азаров надеется, что в ходе встречи Янукович и Медведев договорятся о новых газовых ценах

В Украине надеются, что встреча президентов Виктора Януковича и Дмитрия Медведева 24 сентября положит начало заключению новых газовых контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге журналистам.

«У нас есть большие ожидания от этого визита, от этой встречи. И мы рассчитываем на то, что эта встреча положит начало для заключения нового контракта. По крайней мере, мы на это настроены. С этим наш Президент едет в Москву», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он высказал надежду, что российская сторона на данный момент также понимает, что в газовом вопросе с Украиной необходимо найти компромисс.

«Мне думается, что и российские партнеры понимают, что наступил момент, когда надо принимать решение. Это решение будет, естественно, будет компромиссным. Оно, в какой-то степени, не будет удовлетворять, наверное, и российскую сторону и украинскую сторону, потому что надо будет уступить и, наверное, все понимают, что уступки должны быть взаимными. Мы должны получить нормальный контракт, естественно на приемлемых для России условиях», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что уверен в достижении позитивного результата.

«У нас есть уверенность, что в конце концов мы выйдем на решение», - сказал премьер-министр.

По сообщениям СМИ, В.ЯНУКОВИЧ на запланированной 24 сентября встрече с российским президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в Москве намерен предложить создать трехсторонний газотранспортный консорциум с участием Евросоюза. Это позволит снизить цену на газ для Украины приблизительно до 200 долларов за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. Украина неоднократно заявляла о необходимости изменить формулу цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров по этому вопросу.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ неоднократно заявлял, что Украина платит за российский газ больше, чем потребители Западной Европы, в частности Германия.

Российская сторона сообщила, что готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде.

6 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина фактически подготовила материалы для решения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.

9 сентября в интервью телеканалу «Евроньюс» Президент России Д.МЕДВЕДЕВ назвал пропагандой заявления о высокой цене на газ для Украины по сравнению с другими странами Европы.

«Останутся незыблемыми вещи: всегда газовое сотрудничество осуществляется на основе формулы; формула носит универсальный характер. Причем она относится и к Украине, и к другим странам. Разговоры о том, что «мы платим больше, чем другие государства», ни на чем не основаны. Это чистой воды пропаганда», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Украина платит по той же самой формуле, и платит деньги, соразмерные с теми деньгами, которые платят другие европейские потребители», - добавил он.