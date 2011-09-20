Минск и Москва продолжают согласовывать условия строительства АЭС в Беларуси

Беларусь и Россия продолжают переговоры по кредитному и контрактному соглашениям на строительство АЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил МИХАДЮК.

"Мы ведем рабочие консультации, рабочие группы продолжают работу по их подготовке, однако необходимо, чтобы эти документы прошли внутригосударственные процедуры в двух странах", - заявил М. МИХАДЮК.

Напомним, в марте Россия и Беларусь заключили Межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Беларуси атомной электростанции.

Соглашение предусматривает, что строительство Белорусской АЭС будет осуществляться под ключ российской стороной.

Первый энергоблок будущей АЭС планируется пустить в 2017 году, второй - в 2018 году.