Польше достройка «Одесса-Броды» больше не интересна?

Ожидания власти, что вопрос реализации проекта строительства евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕНТК, Одесса–Броды–Плоцк–Гданьск), который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы, практически решен, подорвала сенсационная информация из Польши.

Глава Бюро национальной безопасности (BBN) Станислав Козей заявил, что власти страны не намерены финансировать достройку польского участка ЕАНТК. „Мы не склонны, в отличие от других стран, тратить бюджетные деньги на проекты, которые должны быть самоокупаемыми”, - сказал он.

С.Козей назвал главным условием участия поляков в этом проекте экономическую выгоду. „С этой точки зрения данный проект до сих пор до конца „не играет”, - подчеркнул он. Глава BBN назвал необходимыми для решения об участии Польши в проекте гарантии поставщиков и потребителей нефти, заметив, что за почти 20 лет обсуждения ЕАНТК четких деклараций нет. Он также назвал ЕАНТК „сложным проектом”, отметив, что Польша не хочет брать на себя всю ответственность. „Приходит время, чтобы принять окончательное решение: продолжаем этот проект или отказываемся от него”, - сказал С.Козей, комментируя слова президента РП о намерении поручить новому правительству, которое будет сформировано по результатам парламентских выборов, определить условия участия поляков в данном проекте.

А пока Польша решает, что делать с ЕНТК, украинские власти строят в отношении трубопровода большие планы. К примеру, оператор украинской нефтепроводной системы «Укртранснафта» уже в этом году настроилась на поставки азербайджанской нефти в Мозырь и Плоцк.

По словам председателя правления компании Александра Лазорко, в данное время ведутся переговоры с «Гомельтранснефть» и «Пшиязнь». Основанием для таких наметок стал ввод Россией в эксплуатацию Балтийской трубопроводной системы-2 (БТС-2), которая соединяет нефтепровод «Дружба» с российскими портами на Балтийском море. То есть, у Украины появились профицитные транзитные мощности в северной части системы «Дружба», нагрузка транзита снижена на 5-8 млн. тонн. Есть планы и на 2012 год - транспортировать 1,5 млн. тонн азербайджанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Кралупах (Чехия). Топливо пойдет через «Одесса-Броды» и одну из веток "Дружбы". Причем опытную поставку 300 тыс. тонн планируется сделать в текущем году. По словам А.Лазорко, в настоящее время консультации по реализации данного проекта идут с владельцами чешского НПЗ, а также оператором словацкого участка нефтепровода "Дружба" - компанией Transpetrol (в настоящее время НПЗ в Карлупах ежегодно импортирует около 2,5 млн. тонн нефти через Триест (Румыния), из которых около 80% являются азербайджанской легкой нефтью).

Теперь, очевидно, планы украинской власти под большим вопросом…

А начиналось все в мае 2003 года. Тогда в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. ЕК даже выделила 2 млн. евро на разработку технико-экономического обоснования строительства трубопровода Броды–Плоцк, что позволило бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы до польского Гданьска. Проект оценили от 2 до 8 млрд. долл. в зависимости от объемов нефти. Входящая с 2004 года в Евросоюз Польша включила проект „Одесса-Броды-Плоцк” в список приоритетных. Это позволило ей рассчитывать на выделение ЕС около 125 млн. евро, или 25% необходимых средств, на достройку польского участка. РП может использовать эти средства в случае выделения заинтересованными сторонами остальных 75% финансирования.

Особую роль играет в этом проекте нефтепровод «Одесса–Броды» (протяженность 674 км, мощностью - 9 млн. тонн в год). Труба соединяет морской нефтяной терминал «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе г. Броды (Львовская обл.). Он был введен в эксплуатацию в 2001 году. С самого начала трубопровод строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европу, тогда вроде бы все фигуранты проекта соглашались на такой вариант. Но до 2004 года «Одесса-Броды» простаивал. Заработала он благодаря российской нефти и в интересах РФ - в реверсном направлении. Аверс включили только в феврале т.г., когда трубу наполнила каспийская нефть, ее качали в Беларусь (танкерами нефть доставлялась в порт «Южный», а затем по нефтепроводу на НПЗ в Мозыре, ею заменяли венесуэльскую нефть, которую тоже гнали в Беларусь). И опять же, все состоялось не без участия России. «Нефтяной» спор Минска и Москвы вынудил первого искать иные маршруты поставок «черного золота». Вот «Одесса-Броды» и пригодился.

Власть тогда громко заявляла, что начало регулярных поставок каспийской нефти и включение аверса «Одесса-Броды» укрепят энергетическую безопасность Украины, даже стран региона и Европы. А все в целом подтвердит роль Украины как надежной страны-транзитера и усилит ее статус в деле диверсификации поставок энергоресурсов. И что же теперь, польская сторона посчитала невыгодным данный проект? Зачем же тогда 13 апреля т.г. премьер-министр Дональд Туск подтвердил заинтересованность Польши в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.

Международная трубопроводная компания "Сарматия" считает ключевым для создания Евроазиатского нефтетранспортного коридора на базе маршрута "Одеса-Броды-Плоцк" подписание межгосударственного соглашения стран-участниц проекта. Как отметил генеральный директор "Сарматии"Сергей Скрипка, «дело в том, что тяжело вести переговоры. Мы неоднократно пробовали это делать, но нефтепереработчики говорят, что с вами разговаривать, если нет четкости, будет ли эта нефть». По его словам, предварительные оценки свидетельствуют о том, что в Каспийской регионе есть 10 млн. тонн «свободной» нефти, которая может поставляться по ЕАНТК в Европу. «Но говорить о том, что они гарантированы, можно только после того, как будет подписано межгосударственное соглашение».

«Нельзя сейчас принимать критическое решение, думая о том, что вдруг за 20 лет не будет 30 млн. тонн, если мы сейчас можем построить инфраструктуру, которая будет транспортировать 10 млн. и окупит себя», - подчеркнул С.Скрипка.

Он считает, что польские нефтепеработчики, которые работают с российским сырьем, могут перерабатывать без дополнительных инвестиций до 30% легкой каспийской нефти.

С.Скрипка подчеркнул, что «Сарматия» для получения дофинансирования ЕАНТК Евросоюзом должна сформировать пул всех инвесторов не позднее конца 2013 года, чтобы позволило начать строительство в первые месяцы 2014-го.

Польский эксперт по энергетическим вопросам Анджей Щесняк считает, что власти РП, скорее всего, откажутся от проекта. «После заявления Президента Польши мне кажется, что перспективы продолжения трубопровода очень слабые», - сказал он.

А.Щесняк отметил, что действия национальной нефтетранспортной компании Pern Przyjazn свидетельствуют о намерении диверсифицировать поставки нефти в Польшу за счет нефтепорта в Гданьске. По его мнению, власти РП без значительных инвестиций в уже начавшееся развитие нефтепорта могут создать путь транспортироваки до 30 млн. тонн нефти ежегодно при порядка 25 млн. тонн ежегодной переработки польскими НПЗ.

Аналитик назвал «ненужной» достройку Одесса-Броды до Плоцка или Адамовой заставы в условиях возможного значительного сокращения прокачки российской нефти через трубопровод «Дружба». «Если всерьез принять российские планы перенаправить нефть, которая транспортируется через Украину, на Северное и Черное море, окажется, что у нас есть большая сеть нефтепроводов через Украину и Беларусь, которая не используется или используется в минимальных объемах», - отметил эксперт.

По его словам, освобожденные мощности этих трубопроводов можно использовать для поставок каспийской нефти с использованием построенного еще в 2001 году трубопровода «Одесса-Броды». Использование такого маршрута позволит сэкономить около 1 млрд. долларов, необходимых на отдельное соединение украинского нефтепровода с польской нефтетранспортной системой. Поставщиком нефти по такому маршруту мог бы стать Казахстан, с учетом того, что один из участников ЕАНТК, Азербайджан, практически не имеет свободной нефти, которую мог бы направить по этому маршруту.

А.Щесняк также отметил, что работающим на российском сырье польским нефтепеработчикам экономически невыгодно переходить на более дорогую каспийскую нефть, назвав потенциальными покупателями сырья из Каспия переработчиков в Чехии, Словакии и Венгрии.

По его мнению, сформированное после октябрьских выборов новое польское правительство прямо не заявит об отказе участвовать в проекте, но и не примет конкретных решений. «Все останется на уровне деклараций», - считает эксперт.

Ведущий эксперт по энергетическим вопросам центра Разумкова Сергей Дьяченко отмечает, что позиция Польши – не сенсация. «Она, по сути, концептуально не изменилась. В очередной раз польская сторона констатировала, что вопросы проекта ЕНТК не отработаны. Речь идет, в первую очередь, о бюджетных средствах. То есть, государственные деньги будут вкладываться только тогда, когда поймут экономику проекта, станет ясен вопрос окупаемости. Базу для принятия решения сформируют переговоры с лидерами других государств – участников проекта, которые планируется провести в ближайшее время президентом Польши Комаровским. Все сделанные заявления - не ответ «нет», просто сказано, что правительство РП не будет финансировать данный проект, оно и не должно это делать. Средства вкладываются субъектами, которые ведут хозяйственную деятельность. Поэтому сейчас стоит задача получить от партнеров подтверждение заинтересованности в проекте», - отметил эксперт.

Экс-министр топлива и энергетики Украины (2005-2006 гг.) Иван Плачков также считает, что новости в заявлении Польши нет – об этом там говорят еще с 90-х годов. «Проект хороший. Он рассматривался достаточно серьезно, т.к. дает возможность поставлять нефть, в том числе, на перерабатывающие заводы западной Украины. Запланирован он был еще в советское время. Когда мы построили трубопровод, то полностью запутались, что с ним делать: аверс или реверс. И теперь одни проблемы. Пока «Одессы-Броды» будут чисто государственной собственностью, никто не вложит в трубопровод деньги, т.к. у нас от политической конъюнктуры зависит экономическая. Единственно правильное решение - консорциум. И уже были проработки, была и есть поддержка Евросоюза, Еврокомиссии. В консорциум должны войти как поставщики, так и потребители. Украина продолжит участвовать в транспортировке и на этом зарабатывать деньги. А мы то объединяемся с потребителями, то с поставщиками. До сих пор у нас нет определенности. Кто же будет рисковать вкладывать деньги в проект, который политически уязвимый. Нет четких деклараций и поэтому для инвесторов он не интересен.

И перспектив у нефтепровода не будет, хотя он с точки зрения экономики крайне необходим и для Евросоюза, и для поставщиков легкой каспийской нефти, и для Украины. Чтобы проект очертился, нужно четко заявить, что мы готовы участвовать в консорциуме посредством своего собственного нефтепровода, что должно быть закреплено на законодательном уровне. К переговорам привлечь поставщиков, в первую очередь, Азербайджан, и обсудить вопрос с потребителями – Польшей, Германией, где очень много НПЗ, для которых транспортируют нефть морем. «Одесса-Броды» был для них экономически выгодным. А под эгидой ЕС, а еще лучше под эгидой Мирового банка или ЕБРР, создать эту организационную структуру. Украинскую собственность вывести в отдельную структуру и четко закрепить цену. Тогда и поляки, и все остальные будут знать, что это экономический проект, а не политический. А в сегодняшнем состоянии ничего с трубой не выйдет. Скоро будет реформирован «Нафтогаз», что будет с нефтепроводом, кто станет им управлять вместо Укртранснафты, абсолютно непонятно.

Невозвратимых процессов не бывает. Нынешнее заявление Польши могло быть сделано специально, чтобы подстегнуть Украину к принятию конкретного решения. Если мы предложим экономически выгодный вариант, то мнение Варшавы, естественно, поменяется», - подчеркнул И.Плачков.

Вот и выходит, что «трубопроводная лихорадка» затеяна нами, и ее продолжительность зависит от выбора власти, что для Украины в приоритете…

Нана Черная (УНИАН)