«Нафтогаз» ведет переговоры с Азербайджаном о закупке нефти для Кременчугского НПЗ

НАК «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с поставщиками из Азербайджана о возможности организации поставок легкой каспийской нефти для последующей ее переработки на мощностях Кременчугского НПЗ (ПАО «Укртатнафта») на давальческих условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН.

«Есть такие планы. Вчера была делегация в Азербайджане. Переговоры идут», - сказал В.ЧУПРУН, отметив при этом, что другие подробности будут обнародованы после достижения конкретных договоренностей по закупке нефти.

Как сообщал УНИАН,13 сентября т.г. председатель правления оператора национальной нефтетранспортной системы «Укртранснафта» Александр ЛАЗОРКО сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует начать давальческую переработку азербайджанской нефти на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

По его словам, нефть по давальческой схеме будет транспортироваться «Нафтогазом» по маршруту МНТ «Южный» - Кременчугский НПЗ.

Справка УНИАН. В августе текущего года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики утвердила для «Укртранснафты» тариф на транспортировку нефти по новому маршруту МНТ «Южный» - Кременчугский НПЗ на уровне 19,2 грн./тонна. Протяженность маршрута составляет 495 км.