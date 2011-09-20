Нулевая ставка НДС на природный газ будет действовать до конца 2012 года. Закон

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в пункт 22 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины (относительно отсрочивания нулевой ставки на природный газ)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 272 из 363 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законом предусмотрено, что временно с 1 июля 2011 года до 31 декабря 2012 года операции по поставкам природного газа по коду согласно УКТ ВЭД 2711 21 00 00 (без учета стоимости услуг по его транспортировке, распределению и поставке), ввезенного на таможенную территорию Украины Публичным акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (кроме операций по поставкам такого газа для населения, учреждений и организаций, которые финансируются из государственного бюджета и местных бюджетов, предприятий теплоэнергетики для производства тепловой энергии для населения, и других потребителей, которые не являются плательщиками этого налога) облагаются налогом по нулевой ставке налога на добавленную стоимость.

В ныне действующем Налоговом кодексе предусмотрено, что нулевая ставка действует с 1 июля до 1 октября 2011 года.